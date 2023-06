Cresol oferecerá R$ 15 bi em crédito na safra 2023/24; valor é 80% maior do que em 2022/23

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 10:25 Compartilhe

São Paulo, 30 – A instituição cooperativa Cresol prevê oferecer R$ 15 bilhões em crédito para o setor agropecuário na safra 2023/24, por meio de linhas de custeio e investimento. O montante é 80,7% superior aos R$ 8,3 bilhões liberados na safra 2022/23 em 117 mil operações, informou em comunicado. A Cresol tem mais de 800 mil cooperados e 760 agências em 19 Estados.

A instituição financeira opera linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), voltado a micro e pequenos produtores, que na temporada 2023/24 terão taxas de juros de 3% a 6% ao ano; do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), com taxas de até 8% ao ano; e linhas para os demais produtores com taxas de até 12%. Também repassa recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“Atualmente, somos a principal operadora do BNDES para as linhas de custeio e investimento do Pronaf. Além disso, estamos sempre em busca de parcerias, tanto com as instituições governamentais quanto privadas, para viabilizar estes repasses para os produtores”, diz o vice-presidente da Cresol Confederação, Adriano Michelon. “Apesar de a safra 2023/24 estar começando agora, o nosso trabalho começou com bastante antecedência e já trabalhamos muito para captar esses recursos”, continuou.

No ano passado, a Cresol foi o maior operador agro do BNDES, liberando R$ 4,7 bilhões por meio de 81.437 contratos aprovados. Para a entidade, a distribuição dos recursos do banco estatal “representa a pulverização dos recursos”.

“Temos uma participação efetiva na construção do Plano Safra e hoje somos referência para outras instituições porque isso é o que move a Cresol desde o início da nossa história, lá em 1995”, disse no comunicado o presidente da Cresol Confederação, Cledir Magri.

A Cresol participou na quarta-feira, 28, em Brasília, do lançamento oficial do Plano Safra da Agricultura Familiar 2023/24, que engloba linhas do Pronaf, entre outras, e pelo qual o governo oferecerá R$ 71,6 bilhões em crédito, aumento de 34% ante 2022/23.

Para a agricultura e pecuária empresarial, que atende médios e grandes produtores, o Plano Safra 2023/24 terá R$ 364,22 bilhões para custeio e investimentos, 26,8% acima da oferta de crédito da safra 2022/23.

