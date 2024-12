Crescimento global deve desacelerar de 2,9% em 2024 para 2,7% em 2025, diz IIF

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/12/2024 - 16:08 Para compartilhar:

O crescimento global deve desacelerar de 2,9% em 2024 para 2,7% em 2025, afirma o Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês), em relatório publicado nesta quarta-feira, 11. Para mercados emergentes, a expectativa também é de desaceleração, de 4,0% neste ano para 3,8% no próximo ano.

A instituição ainda menciona que o fluxo de capital a emergentes deve cair de US$ 994 bilhões em 2024 para US$ 716 bilhões em 2025, impulsionado por fluxos mais fracos para a China. Na mesma direção, o fluxo de capital para emergentes excluindo a China também deve apresentar recuo, de US$ 824 bilhões para US$ 781 bilhões no mesmo período.

O relatório explica que a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos aumentou as expectativas de mudanças significativas nas políticas fiscais e comerciais, podendo moldar o cenário econômico norte-americano e de outros países em 2025.

A expectativa do IIF é de adoção seletiva de tarifas e restrições limitadas à migração no governo do republicano, “mas desvios desse cenário podem introduzir riscos negativos significativos”, pondera o IIF. Ainda, de acordo com o documento, as tensões comerciais e mudanças de política monetária podem ampliar vulnerabilidades econômicas.

“Espera-se que as medidas tenham efeitos mistos: embora as tarifas e a redução da imigração provavelmente amorteçam o ímpeto econômico em 2025, os cortes de impostos e a desregulamentação podem aumentar a confiança empresarial e impulsionar o crescimento”, pontua sobre Trump.