Crescimento econômico mexicano acelera em maio

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – O crescimento econômico do México acelerou em maio, impulsionado por atividades primárias como agricultura, pesca e silvicultura, bem como atividades terciárias, que incluem serviços e varejo, mostraram dados da agência nacional de estatísticas mexicana, Inegi, nesta terça-feira.

A atividade econômica no país cresceu 0,6% em maio ante abril, em termos ajustados sazonalmente, com as atividades primárias avançando 8,4% e as atividades terciárias, 0,8%, de acordo com os dados. Isso se compara a um crescimento de 0,2% em abril ante março.

Em relação ao mesmo período no ano anterior, a atividade econômica cresceu 25,1% no mês de maio, de acordo com leituras não ajustadas sazonalmente.

(Por Anthony Esposito)

