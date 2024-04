Crescimento dos EUA caiu para 1,6% anualizado no primeiro trimestre

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/04/2024 - 10:23 Para compartilhar:

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos foi mais fraco do que o previsto no primeiro trimestre de 2024, a uma taxa anualizada de 1,6%, abaixo dos 3,4% no quarto trimestre de 2023, de acordo com a primeira estimativa do Departamento do Comércio, publicada nesta quinta-feira (25).

Os analistas esperavam um crescimento de 2,2% de janeiro a março, de acordo com o consenso do Market Watch. Os Estados Unidos publicam o seu crescimento a uma taxa anualizada, que compara o PIB com o do trimestre anterior e depois projeta a variação para todo o ano ao ritmo desses três meses.

Na comparação com o crescimento em relação ao último trimestre de 2023, a economia cresceu apenas 0,4% nos primeiros três meses do ano.

A desaceleração do ritmo de crescimento ocorreu “principalmente devido ao declínio nos gastos dos consumidores, nas exportações e nos gastos públicos estaduais e locais”, explicou o Departamento de Comércio.

Também houve queda nos gastos do governo federal, segundo o relatório.

Os consumidores, acrescentou o Governo, continuam dispostos a gastar “embora sejam mais cautelosos face aos preços elevados”, disse o economista-chefe da EY, Gregory Daco.

“Olhando para o futuro, vemos a economia arrefecer suavemente à medida que a moderação da demanda de mão de obra (e) dos aumentos salariais, a inflação persistente e as condições de crédito restritivas limitam a atividade do setor privado”, acrescentou.

