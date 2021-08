Crescimento do setor manufatureiro dos EUA desacelera em julho, mostra ISM

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) – A indústria dos Estados Unidos continuou a crescer em julho, embora o ritmo tenha desacelerado pelo segundo mês seguido, com os gastos retornando ao setor de serviços e com a persistência da escassez de matérias-primas.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) informou nesta segunda-feira que seu índice para a atividade industrial caiu a 59,5 no mês passado, leitura mais baixa desde janeiro, de 60,6 em junho.

Leitura acima de 50 indica expansão da manufatura, que responde por 11,9% da economia dos EUA. Economistas consultados pela Reuters projetavam que o índice ficaria em 60,9.

Quase metade da população foi totalmente vacinada contra a Covid-19, permitindo que os norte-americanos viajem, frequentem restaurantes, visitem casinos e participem de eventos esportivos entre as atividades relacionadas a serviços que foram limitadas devido à pandemia.

O subíndice de novas encomendas da pesquisa do ISM caiu a 64,9 no mês passado, de 66,0 em junho, no segundo mês seguido de perda.

A produção nas fábricas desacelerou no mês passado, levando a um aumento nos pedidos atrasados.

O setor manufatureiro também contratou mais trabalhadores em julho. Uma medida do emprego nas fábricas se recuperou depois de contração modesta em junho pela primeira vez desde novembro.

