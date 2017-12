Crescimento do PIB pode parecer baixo, mas é forte por setores, diz Meirelles

O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou nesta sexta-feira, 1º de dezembro, em seu perfil no Twitter, o crescimento de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre do ano, na comparação com o trimestre anterior. O resultado foi divulgado pela manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“O crescimento do PIB entre julho e setembro, de 0,1% contra o trimestre anterior, pode parecer baixo, mas é forte se analisado por setores. Sem a agricultura, que caiu por razões sazonais, o crescimento foi de 1,1%”, afirmou o ministro. “O avanço acumulado no ano até setembro é de 0,6%, número que já supera a previsão inicial dos economistas para 2017. Isto mostra que o Brasil segue uma trajetória de crescimento”, completou.

Meirelles destacou o desempenho da indústria entre julho e setembro, com uma alta de 0,8% na produção das fábricas. Ele citou que a indústria de transformação registrou um crescimento de 1,4% no período.

“O investimento cresceu 1,6% no terceiro trimestre. Foi o primeiro resultado positivo após 15 trimestres seguidos de queda. O avanço mostra otimismo em relação ao futuro”, concluiu o ministro.