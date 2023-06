Crescimento do PIB dos EUA no 1º trimestre revisado em alta a 2%

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/06/2023 - 10:53 Compartilhe

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos foi revisado para cima no primeiro trimestre de 2023, passando para 2% na taxa anualizada, segundo a terceira estimativa do Departamento de Comércio publicada nesta quinta-feira (29).

A estimativa anterior, divulgada no final de maio, anunciou um crescimento anualizado de 1,3% no mesmo período, e de 1,1% em projeção preliminar.

O novo dado também supera as expectativas do mercado, que esperava uma melhora de 1,3% no mesmo período, segundo a pesquisa divulgada pela consultoria especializada Briefing.com.

els/spi/llu/db/aa

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias