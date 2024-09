Crescimento do mercado de crédito privado está acelerando e preocupa, diz integrante do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/09/2024 - 14:45 Para compartilhar:

Integrante do Comitê de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE), Elizabeth McCaul afirmou nesta segunda-feira, 9, que o crescimento do mercado de crédito privado está acelerando na Europa, o que gera preocupações por se tratar de um mercado opaco e que não permite ao BC avaliar adequadamente os riscos envolvidos. Entre eles, McCaul citou fatores como o nível de concentração do setor.

“Nosso mandato não é fazer políticas ou legislar, mas temos sido ativos para fazer com que as instituições entendam como esperamos que o mercado evolua”, disse a dirigente, durante a Conferência Financeira Global do Barclays, em Nova York. “O crescimento de um mercado acompanhado da falta de bases de dados relevantes não é novidade. Já vivemos crises como a do Subprime e, também por conta disso, precisamos saber quais são os riscos.”

A autoridade também expressou preocupação com a segurança cibernética do setor financeiro europeu, notando que os bancos do continente relataram um crescimento de 100% nos ciberataques sofridos pelas instituições desde a pandemia.

Segundo McCaul, as autoridades de supervisão fizeram uma análise aprofundada sobre os investimentos em tecnologia.e identificaram necessidade de ampliá-los em 90% das instituições financeiras europeias.