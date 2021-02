Crescimento do Athletico na reta final do Brasileirão é pontuado por Paulo Autuori Treinador reconhece que, de uma maneira geral, o sistema defensivo da equipe não se comportou bem diante do Corinthians

Depois do emocionante empate em 3 a 3 com o Corinthians atuando na Neo Química Arena, o técnico do Athletico, Paulo Autuori, preferiu exaltar o espírito de luta e o momento de bons resultados que a equipe conseguiu engatar na reta final do Campeonato Brasileiro.

Entretanto, a citação positiva do técnico do Furacão não tentou esconder erros defensivos na partida de seis gols, sem focar necessariamente nos nomes que atuam na retaguarda da equipe, mais próximos ao goleiro Santos.

– Lutamos até o fim pela vitória. Nós temos crescido bastante, pavimentando bem o caminho para a temporada que vai se iniciar dias após o término do Brasileiro e continuamos na luta pela Libertadores – disse o treinador, completando:

– Não estivemos bem hoje defensivamente. O sistema defensivo com um todo, ou seja, toda a equipe. Ao contrário, com a bola, estivemos muito bem, fazendo muitas coisas boas e certas. E por isso criamos oportunidades. Antes do terceiro gol do Corinthians, tivemos três chances claras de gol que não podemos desperdiçar. Não saímos hoje daqui com a vitória porque a equipe defensivamente não reeditou aquilo que tem feito muito bem durante o campeonato.

Faltando três partidas a serem feitas pelo Athletico na competição (Atlético-GO e Sport em casa além do Grêmio em Porto Alegre), a distância da equipe para o G6 é, atualmente, de nove pontos.

