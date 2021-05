Crescimento de encomendas na Alemanha testa gargalos de indústria

BERLIM (Reuters) – A forte demanda interna por bens de consumo impulsionou um salto maior que o esperado nas encomendas industriais alemãs em março, mostraram dados nesta quinta-feira, em um sinal de que a recuperação econômica será apoiada pelos fabricantes assim que os gargalos de fornecimento e entrega forem superados.

Dados divulgados pelo instituto federal de estatísticas da Alemanha mostraram que as encomendas de bens industriais “feitos na Alemanha” saltaram 3% no mês em termos dessazonalizados.

O índice superou facilmente a previsão da Reuters de 1,7% e veio depois de um aumento revisado para cima de 1,4% em fevereiro e um crescimento de 0,8% em janeiro.

As encomendas internas aumentaram 4,9% em março, enquanto as externas aumentaram 1,6%. O crescimento forte foi impulsionado por um número excepcionalmente grande de contratos importantes. Sem esse efeito, as encomendas aumentaram 1,6%, informou o instituto.

