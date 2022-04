Crescimento da indústria da zona do euro desacelera em março, mostra PMI

LONDRES (Reuters) – O crescimento da indústria na zona do euro desacelerou com força no mês passado uma vez que a invasão da Ucrânia pela Rússia piorou os gargalos da cadeia de abastecimento, afetou a demanda e prejudicou a confiança, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

O PMI final da indústria da S&P Global caiu para a mínima de 14 meses de 56,5 em março de 58,2 em fevereiro, abaixo da preliminar de 57,0 mas ainda bem acima da marca que separa crescimento de contração.

O subíndice de produção recuou a 53,1 de 55,5, mínima desde junho de 2020, quando o bloco enfrentava a primeira onda da pandemia de coronavírus.

“Justo quando a redução da última onda da pandemia estava criando um impulso para a recuperação da indústria da zona do euro, com as economias reabrindo e os gargalos da cadeia de abastecimento diminuindo, a guerra na Ucrânia criou um novo obstáculo ameaçador”, disse Chris Williamson, economista-chefe da S&P Global.

(Reportagem de Jonathan Cable)

Saiba mais