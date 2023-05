Crescimento da atividade de serviços na China desacelera e, abril, mostra PMI do Caixin

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 7:32 Compartilhe

Por Liangping Gao e Ryan Woo

PEQUIM (Reuters) – A atividade de serviços da China cresceu pelo quarto mês em abril, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta sexta-feira, com as empresas se beneficiando de um retorno aos níveis pré-pandemia de demanda e produção, embora o ímpeto tenha diminuído.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global ficou em 56,4 em abril, acima da marca de 50 pontos que separa expansão de contração, mas abaixo dos 57,8 do mês anterior.

Os números ecoaram o PMI oficial divulgado no domingo, que também mostrou um ritmo menor de expansão.

Analistas alertam que o ímpeto pode diminuir ainda mais, já que o consumo doméstico ainda não se recuperou totalmente e que mais apoio é necessário.

O consumo exigirá mais suporte e estímulo, já que o crescimento dos lucros corporativos, da renda das pessoas e da receita fiscal ficou atrás da expansão econômica no primeiro trimestre, disse Bruce Pang, economista-chefe da Jones Lang LaSalle.

A atividade de produção das empresas de serviços pesquisadas e os novos pedidos, incluindo novas encomendas de exportação, aumentaram pelo quarto mês consecutivo em abril.

O grupo Caixin atribuiu o aumento da atividade ao retorno às condições operacionais mais normais, à medida que o impacto do Covid-19 continuava diminuindo.

Mas as despesas operacionais atingiram o maior nível em 12 meses, impulsionadas por custos mais altos com pessoal e preços elevados de matérias-primas.

No entanto, os esforços para atrair novos pedidos limitaram a capacidade das empresas de repassar os custos crescentes aos clientes.

