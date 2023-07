Crescera e Triaxis recebem inscrições para novo fundo para startups focado em ESG

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 21:26 Compartilhe

As gestoras Crescera Capital e Triaxis Capital recebem a partir desta quarta-feira, 5, as propostas de startups interessadas em integrar a carteira de investidas do Fundo Criatec 4 ASG. O fundo é voltado para empresas focadas em inovação e faturamento bruto de até R$ 16 milhões ao ano. O Criatec 4 ASG é o quarto da série de fundos de investimento em participações Criatec, que tem como principal investidora a BNDESPar, subsidiária de mercado de capitais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) .

A perspectiva das duas gestoras, selecionadas pela BNDESPar através de edital, é captar um total de R$ 350 milhões. O quarto fundo da série Criatec traz uma peculiaridade: as empresas que se candidatarem precisam ter compromissos ESG, sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança.

O Criatec 4 pretende investir em até 35 empresas, das quais pelo menos 50% devem atuar com prioridade nos setores de Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes ou Tecnologias Habitacionais, Educação ou Empregabilidade; Cadeia da Saúde; Sustentabilidade ou Tecnologias Verdes; Tecnologias Financeiras; Cidadania ou Gestão Pública. Os projetos precisam ser lucrativos, além de cumprir as metas ESG.

Retorno ao investidor

Em comunicado à imprensa, a Crescera e a Triaxis afirmam que pretendem superar a rentabilidade dos investimentos realizados no fundo Criatec 2, cuja expectativa de retorno é de um total de cinco vezes o capital investido. Lançado em 2013, o segundo fundo da série Criatec também foi gerido pela Crescera e pela Triaxis, chegou a R$ 165 milhões e realizou 35 investimentos em quatro regiões brasileiras.

“As conquistas da gestão do segundo fundo têm contribuído e despertado interesse de muitos investidores na composição das cotas do Criatec 4. O fundo tem atraído companhias de capital aberto interessadas em fortalecer suas posições no venture capital brasileiro, investindo em novas tecnologias e inovação aberta”, disse Reinaldo Coelho, sócio e diretor da Triaxis Capital.

Do total de recursos, R$ 190 milhões já foram garantidos com capital de investidores institucionais: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio), Agência de Fomento do Rio Grande do Sul (Badesul).

A expectativa das gestoras é contar com mais cinco a oito novos cotistas para completar o fundo de R$ 350 milhões. A Crescera e a Triaxis trabalha com a Genial no esforço de captação.

