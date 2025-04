Crescente Vermelho Palestino publica vídeo com últimos momentos de socorristas mortos em Gaza

O Crescente Vermelho Palestino publicou neste sábado (5) um vídeo do ataque que matou um grupo de socorristas em Gaza e “refutou” a versão do Exército israelense.

A gravação foi recuperada do celular de um socorrista que fazia parte de uma equipe de 15 pessoas que morreram no dia 23 de março em um ataque das forças israelenses em Rafah, sul da Faixa de Gaza, de acordo com o Crescente Vermelho Palestino e as Nações Unidas.

O Exército israelense afirmou que seus soldados “não atacaram aleatoriamente” nenhuma ambulância. Suas forças teriam disparado contra “terroristas” que se aproximavam em “veículos suspeitos”, insistiu.

Um porta-voz militar, o tenente-coronel Nadav Shoshani, disse que as tropas abriram fogo contra veículos que não tinham autorização prévia das autoridades israelenses e que estavam com as luzes apagadas.

Mas as imagens de vídeo obtidas pela AFP neste sábado parecem contradizer as alegações dos militares israelenses, pois mostram ambulâncias com faróis e luzes de emergência claramente acesas.

“Este vídeo refuta inequivocamente as alegações da ocupação de que as forças israelenses não atacaram ambulâncias aleatoriamente e que alguns veículos se aproximaram de forma suspeita sem luzes ou marcas de emergência”, disse o Crescente Vermelho em um comunicado.

A filmagem, com seis minutos e 42 segundos de duração, captura um caminhão de bombeiros vermelho e ambulâncias dirigindo à noite a partir do que parece ser o interior de um veículo em movimento.

Os veículos param um ao lado do outro na beira da estrada e dois homens uniformizados saem. Momentos depois, há um intenso tiroteio.

No vídeo, é possível ouvir as vozes de dois médicos. “O veículo, o veículo”, diz um deles. “Parece um acidente”, pontua outro. Uma série de tiros irrompe segundos depois e a tela fica preta.

O vice-presidente do Crescente Vermelho Palestino, Marwan Jilani, declarou em uma coletiva de imprensa na sede da ONU em Nova York que a gravação foi recuperada do corpo de um dos trabalhadores mortos.

Entre os óbitos estão oito funcionários do Crescente Vermelho Palestino, seis membros da agência de defesa civil de Gaza e um funcionário da agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA, na sigla em inglês).

Seus corpos foram encontrados enterrados perto de Rafah no que o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) descreveu como uma vala comum.

