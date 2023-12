Cresce ritmo de afundamento do solo em mina da Braskem em Maceió

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/12/2023 - 9:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 05 DIC – O afundamento do solo de uma mina de sal-gema da empresa Braskem em Maceió, capital de Alagoas, voltou a acelerar nesta segunda-feira (4), aumentando o risco de uma tragédia na cidade, de acordo com a Defesa Civil.

A velocidade vertical de deslocamento do solo era de 0,24cm por hora entre sábado e domingo, valor que aumentou para 0,26cm por hora de domingo para segunda no bairro de Mutange, onde continua proibida a circulação de pessoas e veículos.

Nesta terça-feira (5), o presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) deve receber em Brasília o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), para analisar a crise e o risco de colapso da mina.

A Justiça Federal determinou a remoção compulsória de 23 famílias que ainda estavam na área, que foi classificada com o mais alto nível de “criticidade”.

O possível colapso da mina pode causar o maior desastre ambiental urbano da história do Brasil e uma cratera do tamanho do Maracanã.

Já o presidente da Braskem, Roberto Bischoff, disse que a situação não é tão “grave”, já que “temos bons indicativos de que o solo vem se acomodando dia a dia de uma forma melhor”.

Segundo o executivo, no entanto, ainda não é possível afirmar se o solo vai se acomodar de uma forma “mais gradual” ou “abrupta”. (ANSA).

