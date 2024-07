Reforma: Lula quer PP e Republicanos

Coluna do Mazzini 19/07/2024 - 8:30 Para compartilhar:

O presidente Lula da Silva concluiu que não dá mais para o PT controlar importantes ministérios (Saúde, Educação), manter a liderança do Governo no Congresso e coordenar a Articulação Política. Vem aí uma profunda minirreforma ministerial associada à troca de líderes, perto de dezembro. Quer virar o ano com grupo mais heterogêneo e cessar os reclames de que os petistas querem tudo. Para isso, tentará chamar o Progressista para seu Governo – ou a ala mais disposta a dialogar, porque o presidente do partido, senador Ciro Nogueira, é um convicto crítico dessa gestão. O Republicanos também está na lista.

Cresce número de gringos na cela

A população carcerária estrangeira aumentou praticamente 50% nos últimos três anos no Brasil. Passou de 1.843 no 1º semestre de 2021 para 2.376 no 2º semestre de 2023. O maior registro de nacionalidades é do Paraguai (428), seguido de Venezuela (424) e Bolívia (193). A radiografia do crime aponta para mais flagrantes de contrabando e tráfico de drogas na fronteira com o Paraguai; e no caso dos venezuelanos a vulnerabilidade social que os leva a cometer delitos. As unidades penais com maior número deles são a Penitenciária Cabo PM Marcelo Pires da Silva de Itaí, no interior paulista, e a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (RR).

Faroeste na mata

O recente assassinato de dois posseiros em Cantá, Roraima, chamou a atenção para crescente problema na região: o suposto envolvimento de agentes do Estado na grilagem de terras. Segundo fazendeiros, a demanda por lotes em Roraima está crescendo muito nos últimos anos. Esse seria um dos reflexos do interesse de estrangeiros por terras no País.

É pé na estrada & vento na cara

Num evento militar recente em Brasília, o general Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro poderoso do Governo Jair Bolsonaro – e que saiu ileso de várias lambanças da gestão – contou a colegas a sua rotina após deixar o inquilinato do Palácio. Nas palavras de um amigo: “Estou passeando de moto no eixo Rio, Minas e Espírito Santo. Política nunca mais”. Desde que terminou o governo civil controlado por militares, com a chegada de Lula da Silva, o general se afastou, por opção, dos políticos com os quais conviveu por quatro anos. Apenas questão de novos ares. É pé na estrada e vento na cara.

Por que a Janja incomoda tanto?

Janja da Silva é hoje a mais influente junto ao presidente. A primeira-dama é tida por palacianos como a Primeira-Ministra. O fato de ter gabinete gera ciúme, inveja, ira, rancor etc de quem tinha mais acesso ao chefe. Seu aliado é Alexandre Padilha, com quem ela toma café às segundas.

Uma geração perdida

O flagelo sócio-econômico da Venezuela resulta em dados alarmantes para o Brasil – e expõe a imigração de uma geração de adolescentes. O maior número de refugiados no País é de venezuelanos. Ano passado foram 29.467 solicitações ao Ministério da Justiça, grande parte deles menores de 15 anos. Em 2019, auge da crise, 82.552 pedidos.

Prejuízo hoteleiro

O setor de turismo gaúcho ficou submerso em números negativos. Dados da seccional da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira: os hotéis no Estado perderam R$ 3,2 bilhões em eventos e reservas de hospedagem (são 1,9 milhão de maio a dezembro já canceladas). Uma em seis empresas de entretenimento deve fechar as portas.

NOS BASTIDORES

Alcolumbre sem dieta

Davi Alcolumbre será o presidente do Senado em 2025. Resta saber, dizem aliados e opositores, se vai se contentar com os cargos que já tem no Governo. Porque pede mais.

Sim, Vossa Excelência

A esposa de um importante deputado do PT é funcionária comissionada dos Correios, com bom salário. Até aí, praxe do cabide de empregos de Governos. O porém é que manda mais que gerente e incomoda.

Loteria Xing Ling…

Algo estranho acontece na Caixa. Diretores, de malas prontas para Xangai, tentaram contratar de empresa chinesa serviço e produção de bilhetes da Lotex sem concorrência. A Justiça suspendeu. Caso revelado pelo Boletim de Notícias Lotéricas.

Notícias além-mar

Um dos maiores jornais de Portugal, Público se rendeu ao talento de seis premiados jornalistas brasileiros residentes em Lisboa. Serão responsáveis pelo site Público Brasil, de notícias da Terra Mãe.