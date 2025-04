Cresce interesse de turistas do exterior pela Sicília, na Itália

PALERMO, 3 ABR (ANSA) – O interesse de turistas estrangeiros em visitar a Sicília, região do sul da Itália, cresceu, colocando a ilha no Mediterrâneo em sétimo lugar dentre os destinos preferidos no “Belpaese”.

Segundo dados do Banco da Itália, dos mais de 112 milhões de viajantes do exterior que escolheram o país para passar férias, 5,7 milhões foram para a Sicília. O número representa 817 mil turistas a mais na região em relação a 2023, com 26,7 milhões de pernoites (aumento de 4,8 milhões em relação ao ano anterior).

O Teatro Grego de Taormina, construído no século 3 a.C., e o Vale dos Templos em Agrigento estão entre as principais atrações da ilha, que também possui praias de águas cristalinas, como a de Mondello.

A Sicília também é famosa por sua enogastronomia, repleta de massas, peixes, carnes, ótimos vinhos e azeites cultivados em seu território. (ANSA).