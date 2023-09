Cresce exportação de vinho ao Brasil; Itália é 4º fornecedor

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2023 - 9:13 Compartilhe

BENTO GONÇALVES, 13 SET (ANSA) – Cresce a atenção dos operadores vitivinícolas italianos em relação ao Brasil, com o Belpaese ocupando o quarto lugar entre os fornecedores do gigante sul-americano, depois de Chile, Argentina e Portugal.

A tendência ascendente e o grande potencial deste mercado com mais de 200 milhões de consumidores, que só recentemente se aproximaram do vinho, também são demonstrados pelo aumento de operadores italianos na quarta edição da Wine South America, principal feira do setor no Brasil e uma das mais importantes na América do Sul.

O pavilhão tricolor no evento organizado pela Vinitaly-Veronafiere (por meio da subsidiária Veronafiere do Brasil, que detém 60% das ações da brasileira Milanez&Milaneze) conta com mais de 20 operadores, representando dezenas de rótulos e variedades italianas, sendo 13 no estande organizado pela Italian Trade Agency (ICE/ITA).

Segundo o diretor do escritório brasileiro da ICE, Ferdinando Fiore, o Brasil é o quarto mercado para vinhos italianos nas Américas, depois de Estados Unidos, Canadá e México. Para os brasileiros, a Itália é o quarto fornecedor, com participação de 7%, atrás de Chile, Argentina e Portugal. “Em valores, são quase US$ 37 milhões adquiridos pelos brasileiros, ou cerca de 8% do total importado”, disse.

O evento acontece até amanhã em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha (RS), capital da uva e do vinho no Brasil, destino da grande imigração italiana do século 19, que estabeleceu a viticultura no estado, e onde muitos ainda hoje falam o talian, antigo dialeto vêneto e reconhecido como língua oficial na região. (ANSA).

