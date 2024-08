Cresce chance de Fed cortar juro em 50 pb em setembro após ata, mas alívio menor é provável

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2024 - 16:06 Para compartilhar:

O mercado ampliou a chance de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) abrir o ciclo de relaxamento monetário com um corte de 50 pontos-base (pb) nos juros no mês que vem, embora o cenário de uma redução de 25 pontos-base siga mais provável. É o que mostra a plataforma de monitoramento do CME Group, em meio à repercussão da ata da autoridade monetária e da revisão negativa do payroll nos EUA.

Há pouco, a ferramenta mostrava 38,5% de possibilidade de a taxa básica cair da faixa atual (entre 5,25% e 5,50%) para o intervalo entre 4,75% e 5,00% em setembro, comparado com 29% ontem. Como consequência, o risco de haver um corte mais tímido, de 0,25 ponto porcentual, diminuiu de 71% para 61,5% na mesma base comparativa.

Para o final do ano, houve aumento na probabilidade de um corte acumulado de 125 pontos-base (de 19% para 29,2%). No entanto, a curva ainda embute chance maior (43,1%) de uma retração de 100 pontos-base.

Há pouco, a ata do Fed mostrou que a “vasta maioria” dos dirigentes esperam que deve ser apropriado afrouxar a política no próximo mês, caso os dados evoluam conforme esperado. Mais cedo, a revisão do payroll sugeriu criação de emprego 818 mil menor do que o informado originalmente no ano encerrado em março.