‘Crepúsculo’ terá série animada na Netflix

Os fãs de Crepúsculo têm muito o que comemorar! Nesta quarta-feira, 4, foi confirmado que a criação da autora Stephenie Meyers irá ganhar uma versão animada para a plataforma de streaming Netflix.

O livro adaptado será O Sol da Meia-Noite, lançado em 2020. A história narra a visão dos fatos por meio de Edward Cullen, que foi interpretado no cinema por Robert Pattinson e conta a história de amor do vampiro com a humana Bella Swan (Kristen Stewart).

Ainda não foram divulgados outros detalhes ou quem irá fazer parte do elenco da nova produção.

Os quatro primeiros livros da saga venderam mais de 100 milhões de cópia pelo mundo todo.