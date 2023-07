Cremosinho reúne os principais influenciadores do Nordeste no 2º dia de Cremosunset

No segundo dia do Cremosunset, evento de destaque no cenário digital, o influenciador Cremosinho reuniu, de forma grandiosa e inesquecível, os principais influenciadores do Nordeste em um magnífico baile a fantasia. Com uma lista de convidados estrelada, que contava com personalidades renomadas como Tiago Dionisio, Orlandinho, Waguin, Alê Oliveira, entre outros, o encontro proporcionou momentos de diversão, networking e entretenimento para os entusiastas e seguidores que, somados, ultrapassam a marca de impressionantes 70 milhões.

O evento, iniciado na terça-feira com uma recepção exclusiva para convidados, revelou toda a sua energia nesta quarta-feira, dia 5, com a chegada dos influenciadores do Nordeste, que são idolatrados por milhões de fãs devido às suas personalidades cativantes e conteúdos divertidos.

As redes sociais foram inundadas por uma enxurrada de fotos e vídeos que capturaram os preciosos momentos compartilhados entre os influenciadores e os fãs, gerando uma onda arrebatadora de entusiasmo e engajamento nas plataformas digitais. O baile a fantasia em si se mostrou uma verdadeira mina de ouro em termos de conteúdo, elevando essa segunda edição a um nível de popularidade jamais visto nas redes sociais.

O anfitrião da festa, Cremosinho, surgiu impecavelmente trajado como um príncipe encantado, preservando sua característica autenticidade. De forma espontânea, ele interagiu incansavelmente com os convidados até o encerramento do evento, mantendo a animação. A noite também foi marcada por performances emocionantes de artistas da música nordestina, incluindo nomes como Solange Almeida, Eric Land, Raquel dos Teclados e Michele Andrade.

