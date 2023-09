Credores de empresa indiana Byju’s alegam que empresa transferiu US$ 533 mi para fundo de hedge

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2023 - 20:22 Compartilhe

Os credores da empresa indiana de tecnologia educacional Byju’s alegaram que ela transferiu secretamente no ano passado US$ 533 milhões para o fundo de hedge Camshaft Capital, com sede na Flórida, acrescentando outra dimensão à sua disputa legal com uma das startups mais valiosas da Índia.

Uma ação de credor movida no tribunal de Miami na semana passada alega que a Byju enviou o dinheiro que deveria estar nas contas bancárias de sua afiliada nos EUA e ocultou o paradeiro desse dinheiro dos credores da empresa.

O caso, apresentado pelo agente dos credores Glas Trust Company, procura desfazer a alegada transferência para a Camshaft Capital, recuperar quaisquer taxas associadas e “de outra forma verificar o que aconteceu” aos US$ 533 milhões que supostamente serviram como garantia para um empréstimo de 1,2 bilhão de dólares.

A Byju’s está lutando contra seus credores em vários tribunais depois de negociações paralisadas quando eles declararam inadimplência contra a empresa no início deste ano e tentaram assumir o controle de sua afiliada nos EUA, citando sua suposta falha em fazer as divulgações financeiras exigidas. A Byju’s contestou ter violado suas obrigações e acusou os credores de inadimplência na fabricação para tentar extorquir pagamentos da empresa.

David Massey, advogado da Camshaft, disse que a empresa “nega vigorosamente” as declarações feitas no litígio. A Camshaft Capital administra o dinheiro dos investidores desde 2020 e tinha cerca de US$ 596 milhões em ativos regulatórios sob gestão no ano passado, de acordo com um folheto em seu site.

