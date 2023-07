Crédito/Safra 2023/24: Cresol libera mais de R$ 1,4 bi a produtores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 17:49 Compartilhe

São Paulo, 19/07 – A Cresol informou ter liberado mais de R$ 1,4 bilhão em crédito para produtores rurais nos primeiros dias do Plano Safra 23/24, que começou em 1º de julho. Foram R$ 1,348 bilhão para custeio e R$ 109,310 milhões para investimento. Em nota, a cooperativa disse que pretende oferecer mais de R$ 15 bilhões nesta safra.

“Queremos garantir que esse valor chegue rapidamente ao nosso cooperado. Entender como as operações funcionam e ter essa experiência com o crédito rural é a grande diferença na hora em que conversamos com o cooperado, entendemos o que ele deseja e indicamos para ele o melhor caminho a seguir”, disse o vice-presidente da Cresol, Adriano Michelon, no comunicado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias