Crédito Rural: plataforma Broto, do BB, movimenta R$ 1 bilhão de janeiro a julho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 8:52 Compartilhe

São Paulo, 29 – A plataforma digital de agronegócios do Banco do Brasil (BB) movimentou cerca de R$ 1 bilhão em negócios de janeiro a julho deste ano, informou o banco, em nota. Segundo a instituição financeira, este valor representa cerca de um terço do total movimentado desde o início da operação, em julho de 2020.

O banco informou também que a audiência da plataforma Broto vem crescendo: “Das visitas recebidas, 47,7% foram registradas de janeiro a julho deste ano. No mesmo período, a quantidade de clientes cadastrados subiu 136% – de 43.018 em 2022 para 101.555 até julho de 2023”, cita, na nota.

Neste ano, o Broto agregou novas funcionalidades, informa o Banco do Brasil. “Destaque para o pagamento com Cédula de Produto Rural (CPR), modalidade pela qual empresas recebem à vista e produtores rurais pagam na safra”, diz, e acrescenta que em breve a plataforma vai agregar outras formas de pagamento, como cartão de crédito, boleto e pix.

Além disso, entre 4 e 30 de setembro, será promovido o Broto Agro Show, uma feira online focada na oferta de máquinas e implementos com condições especiais. “Como o calendário de 2023 das feiras presenciais começa a entrar na reta final, o evento abre mais uma janela de oportunidade para produtores rurais e empresas fazerem negócios ainda em 2023, aproveitando a disponibilidade de recursos do Plano Safra 2023/24”, diz o BB. O evento 100% online vai ocorrer dentro da própria plataforma e será aberto a todos os produtores rurais do País.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias