Crédito rural: Indigo fecha parceria com Captalys e disponibiliza R$ 120 mi

São Paulo, 25 – A Indigo, que tem sede em Boston (EUA) e tem operações no Brasil, Argentina e Austrália, anunciou parceria com a plataforma de crédito Captalys para financiamento do setor agropecuário brasileiro. Por meio Plataforma Indigo Ag Finance, serão oferecidos no primeiro ano R$ 120 milhões no sistema de barter para aquisição de sementes e tecnologias Indigo. “Num cenário em que o preço dos insumos cresce a cada safra e a margem na comercialização dos grãos é cada vez menor, nossa proposta é garantir a nossos clientes o acesso a insumos e às melhores e mais modernas tecnologias”, disse em nota Dario Mafei, CEO da Indigo Brasil.