Crédito rural: Coopercitrus movimenta R$ 389 mi em ação para compra de insumos

São Paulo, 08/02 – A Coopercitrus movimentou R$ 389 milhões em negócios durante a iniciativa “Balcão do Agronegócio”, realizada de 25 a 29 de janeiro em todas as unidades da cooperativa. O volume foi 66% superior ao da edição de 2020, que movimentou R$ 234 milhões. A ação comercial, realizada desde 2010 pela cooperativa, prevê produtos e serviços com condições exclusivas, pagamentos e linhas de créditos especiais, a fim de incentivar produtores rurais a antecipar suas compras.

“Os principais resultados foram em fertilizantes, em razão das perspectivas de altas nos preços, mas todos os setores tiveram bons resultados, como defensivos, máquinas e sementes. Isso demonstra que o produtor aproveitou para garantir seu cronograma de produção”, comentou em nota o CEO da Coopercitrus, Fernando Degobbi.

Para que todos os cooperados pudessem aproveitar as condições e efetivar negócios, as equipes técnica e comercial da cooperativa realizaram atendimentos remotos para um total de 9.200 pedidos emitidos de forma online, e presenciais, seguindo os protocolos de segurança. As edições do Balcão do Agronegócio acontecem sempre no mês de janeiro, de maneira simultânea em todas as unidades da Coopercitrus.

