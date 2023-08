Crédito rural: Banco do Brasil projeta R$ 1,5 bilhão em intenções de financiamento na Expointer

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2023 - 19:20 Compartilhe

O Banco do Brasil projeta receber R$ 1,5 bilhão em intenções de financiamento na Expointer, feira agrícola que começa no próximo sábado em Esteio (RS), informou o banco em nota. O volume é 50% superior ao reportado pelo banco na edição de 2022 da feira.

De acordo com o banco, serão ofertadas condições diferenciadas nas linhas de crédito para máquinas, equipamentos e implementos agrícolas. “Os R$ 40 bilhões desembolsados de julho até hoje expressam nosso compromisso em assegurarmos que os recursos cheguem de forma rápida aos produtores rurais, garantindo que os produtores possam adquirir suas máquinas e insumos nas melhores condições possíveis”, disse o vice-presidente de Agronegócios do Banco do Brasil, Luiz Gustavo Lage, na nota.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias