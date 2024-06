Crédito para habitação PF sobe 1,1% em maio e tem alta de 11,5% em 12 meses, diz BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2024 - 9:15 Para compartilhar:

O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física (PF) cresceu 1,1% em maio ante abril, totalizando R$ 1,085 trilhão, informou nesta quarta-feira, 26, o Banco Central. Em 12 meses até maio, o crédito para habitação no segmento pessoa física subiu 11,5%.

Já o estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física avançou 1,6% em maio ante abril, para R$ 311,567 bilhões. Em 12 meses até maio, a variação foi positiva em 16,7%.

BNDES

O saldo de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas cresceu 1,0% na passagem de abril para maio, somando R$ 406,766 bilhões. Em 12 meses encerrados em maio, a elevação acumulada foi de 4,1%.

No quinto mês deste ano, houve alta de 1,2% nas linhas de financiamento agroindustrial do BNDES, avanço de 1,0% no financiamento de investimentos e aumento de 4,0% no saldo de capital de giro.