Crédito imobiliário pelo SBPE dispara 79,2% em agosto, a R$21 bi

SÃO PAULO (Reuters) – O crédito imobiliário no Brasil com recursos da poupança atingiu 21 bilhões de reais em agosto, alta de 79,2% ante mesmo mês de 2020, informou nesta quinta-feira a Abecip, entidade que representa as financiadoras do setor.

Nos primeiros oito meses de 2021, o crédito concedido pelo sistema para compra de imóveis somou 136,84 bilhões de reais, alta de 107,7% em relação a igual período do ano passado.

No acumulado de 12 meses, até agosto, foram contratados 194,92 bilhões de reais, o dobro em relação a 12 meses antes, informou a Abecip.

(Por Aluísio Alves)

