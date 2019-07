Crédito Imobiliário cresce 10,4% em junho, para R$ 6,06 bi

Os financiamentos para a compra e a construção de imóveis no País somaram R$ 6,06 bilhões em junho, crescimento de 10,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo informações divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), que consideram apenas os empréstimos com recursos originados nas cadernetas. Ante maio, porém, foi registrada queda de 8%

Nos primeiros seis meses de 2019, os empréstimos atingiram R$ 33,7 bilhões, elevação de 33,3% em relação a igual período do ano passado. No acumulado de 12 meses até junho, os financiamentos totalizaram R$ 65,82 bilhões, alta de 37,5% frente ao intervalo anterior.

Unidades

Nas modalidades de aquisição e construção, foram financiados 22,3 mil imóveis em junho, resultado 13,4% maior do que em junho de 2018 e 2,3% inferior ao de maio. Nos primeiros seis meses do ano, os recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) propiciaram a aquisição e a construção de 129,2 mil imóveis, alta de 30,7% em relação a igual período do ano passado.

Nos últimos 12 meses, até junho, foram financiadas a aquisição e a construção de 258,7 mil unidades, aumento de 34,8% ante o intervalo anterior. “Os números reforçam a expectativa da Abecip de que os financiamentos imobiliários continuarão registrando evolução ao longo de 2019”, afirma a entidade, em nota.