Crédito está sendo direcionado cada vez mais para empresas menores, diz BC

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kankzuk, afirmou nesta quinta-feira, 4, que o crédito no Brasil está sendo cada vez mais direcionado para as empresas menores. Em apresentação virtual do Relatório de Economia Bancária (REB), ele chamou atenção para o fato de o crédito para as microempresas ter encerrado 2019 representando 4,2% do total da carteira no Sistema Financeiro Nacional (SFN). Em 2018, o porcentual era de 3,1% e, em 2017, de 3,0%.

Kankzuk também citou a queda do Índice de Custo do Crédito (ICC) nos últimos anos, mas ressaltou que não está “satisfeito” com a velocidade deste movimento.

O ICC reflete o volume de juros pagos, em reais, por consumidores e empresas, considerando todo o estoque de operações, dividido pelo próprio estoque.

Na prática, o indicador reflete a taxa de juros média efetivamente paga pelo brasileiro nas operações de crédito contratadas no passado e ainda em andamento.