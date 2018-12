Crédito em novembro para agro cai 0,1%; para indústria, sobe 0,1%, diz BC

O saldo de crédito para as empresas do setor de agropecuária caiu 0,1% em novembro, para R$ 24,385 bilhões, informou nesta quinta-feira, 27, o Banco Central (BC).

O saldo para a indústria, por sua vez, avançou 0,1%, para R$ 651,583 bilhões. O montante para o setor de serviços teve alta de 0,5%, para R$ 722,970 bilhões.

No caso do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados (outros), o saldo subiu 26,6%, aos R$ 31,859 bilhões.

BNDES

O saldo de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas recuou 0,1% em novembro ante outubro, somando R$ 442,524 bilhões, segundo o BC. Em 12 meses, a queda acumulada é de 10,9%.

Em novembro, houve avanço de 0,3% nas linhas de financiamento agroindustrial, baixa de 0,1% no financiamento de investimentos e queda de 2,5% no saldo de capital de giro.