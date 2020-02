Credit Suisse triplica lucro no 4º trimestre, mas resultado decepciona

O Credit Suisse divulgou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 852 milhões de francos suíços (US$ 872,6 milhões) no quarto trimestre de 2019, representando mais do que o triplo do ganho de 259 milhões de francos suíços obtido no mesmo intervalo do ano anterior.

A receita totalizou 6,19 bilhões de francos suíços no período, alta de 29% em relação ao quarto trimestre de 2018.

Analistas consultados pelo próprio Credit Suisse previam lucro maior no quarto trimestre, de 968 milhões de francos suíços, mas receita menor, de 5,57 bilhões de francos suíços. Fonte: Dow Jones Newswires.