Credit Suisse tem baixa de 38% no lucro do 3º trimestre

O Credit Suisse divulgou nesta quinta-feira (29) que obteve lucro líquido de 546 milhões de francos suíços (cerca de US$ 600,5 milhões) no terceiro trimestre de 2020, 38% a menos do que o ganho obtido no mesmo período do ano passado. O resultado ficou abaixo da previsão anteriormente oferecida pelo próprio banco, de 562 milhões de francos suíços.

Na mesma comparação, a receita do segundo maior banco da Suíça no mesmo período recuou 2%, a 5,20 bilhões de francos suíços, abaixo da expectativa de 5,29 bilhões. O banco disse que os resultados foram afetados por 107 milhões de francos suíços em despesas de reestruturação e 152 milhões francos suíços em provisões para litígios.

O Credit Suisse ainda provisionou 94 milhões de francos suíços para perdas com crédito entre julho e setembro, bem abaixo da previsão de analistas de 233 milhões de francos suíços, mas levemente acima do montante verificado no mesmo período do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.

