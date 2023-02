Credit Suisse sofre quinto prejuízo consecutivo no 4º trimestre de 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2023 - 7:10 Compartilhe

O Credit Suisse divulgou nesta quinta-feira (9) que teve prejuízo líquido de 1,39 bilhão de francos suíços (US$ 1,51 bilhão) no quarto trimestre de 2022, menor do que a perda de 2,09 bilhões de francos suíços apurada em igual período de 2021. Trata-se, porém, do quinto prejuízo trimestral consecutivo do segundo maior banco da Suíça.





A receita do Credit teve queda anual de 33% entre outubro e dezembro, a 3,06 bilhões de francos suíços. Analistas consultados pelo próprio banco projetavam prejuízo menor no trimestre, de 1,34 bilhão de francos suíços, e receita maior, de 3,15 bilhões de francos suíços.

Em novembro, o Credit havia estimado que teria prejuízo antes de impostos em torno de 1,5 bilhão de francos suíços nos últimos três meses do ano passado, uma vez que saídas líquidas de ativos levaram sua divisão de gestão de riquezas a enfrentar dificuldades em meio a um difícil processo de reestruturação. No fim, o prejuízo antes de impostos no trimestre acabou somando 1,32 bilhão de francos suíços.

O fraco desempenho do Credit, que tem sede em Zurique, veio após o banco sofrer volumosas perdas de depósitos e ativos em outubro, à medida que relatos na mídia social e um salto em seus swaps de default de crédito (CDS, na sigla em inglês) deflagraram temores sobre a posição financeira do banco.





O Credit disse também prever um significativo prejuízo antes de impostos em 2023, em função de custos de reestruturação e de sua saída de negócios. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias