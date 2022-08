Credit Suisse reestrutura 1° escalão e contrata ex-Deutsche Bank como diretor financeiro

reuters 22/08/2022 - 12:51 Compartilhe

Por Silke Koltrowitz

ZURIQUE (Reuters) – O Credit Suisse contratou Dixit Joshi, do Deutsche Bank, como diretor financeiro, e promoveu Francesca McDonagh a diretora de operações, à medida que o novo presidente do banco reformula os cargos de primeiros escalão.

Ulrich Koerner, o último de uma série de presidentes do Credit Suisse, está tentando colocar o banco de volta nos trilhos após anos de escândalos e prejuízos.

Joshi, que era tesoureiro do Deutsche Bank, se juntará em 1º de outubro ao Credit. Ele já havia trabalhado no banco de 1995 a 2003.

Já McDonagh, que inicialmente havia sido anunciada como presidente do grupo na Europa, Oriente Médio e África, irá como diretora de operações apoiar Koerner na condução e desenvolvimento estratégico do grupo, incluindo transformação operacional e de custos, disse o banco.

Um porta-voz do Credit Suisse afirmou que Joshi já havia deixado o Deutsche Bank. Ele substitui David Mathers, que está saindo do cargo.

O banco suíço também nomeou Michael J. Rongetti como chefe interino da divisão de gestão de ativos e disse que os três se reportariam a Koerner.

Koerner, que assumiu o cargo de presidente-executivo no mês passado, deve reestrututrar a área de banco de investimentos e cortar custos.

O banco de investimento do Credit registrou um prejuízo antes de impostos de 1,12 bilhão de francos suíços (1,17 bilhão de dólares) no segundo trimestre e deve perder dinheiro novamente neste trimestre.

“Achamos que essas novas nomeações são um passo na direção certa para estabilizar o banco e que o foco agora está na nova estratégia”, disse Christian Schmidiger, analista da Zuercher KB, em nota.

Por volta de 12h30 (horário de Brasília), as ações do banco caíam 0,9%. O índice do setor bancário europeu recuava 1,7%.

(Por Silke Koltrowitz; reportagem adicional de Oliver Hirt)