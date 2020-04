Credit Suisse eleva lucro em 75% no 1º trimestre, mas também amplia provisões

O Credit Suisse divulgou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 1,31 bilhão de francos suíços (US$ 1,35 bilhão) no primeiro trimestre de 2020, 75% maior do que o ganho obtido no mesmo período do ano passado. O resultado foi atribuído ao bom desempenho do seu negócio de mercados globais e à venda de uma plataforma de fundos.

Na mesma comparação, a receita do segundo maior banco da Suíça em ativos aumentou 7%, a 5,78 bilhões de francos suíços.

Os números trimestrais superaram as previsões de analistas consultados pelo Credit, de lucro de 1,02 bilhão de francos suíços sobre receita de 5,7 bilhões de francos suíços.

Por outro lado, o Credit provisionou 568 milhões de francos suíços para perdas com crédito entre janeiro e março, ante 81 milhões de francos suíços no mesmo intervalo de 2019 e bem acima do consenso de analistas, de 139 milhões de francos suíços.

Por volta das 5h40 (de Brasília), a ação do Credit operava em baixa de 2% na Bolsa de Zurique. Com informações da Dow Jones Newswires.