Crédit Agricole supera expectativas de lucro e receita no 3º trimestre

O Crédit Agricole teve lucro líquido de 1,75 bilhão de euros no terceiro trimestre de 2023, maior do que o ganho de 1,32 bilhão de euros apurado em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira, 8. A receita do banco francês mostrou expansão anual de 19% entre julho e setembro, a 6,34 bilhões de euros. Os resultados trimestrais do Crédit superaram as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 1,34 bilhão de euros sobre receita de 5,98 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.

