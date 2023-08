Crédit Agricole amplia lucro e receita no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2023 - 7:25 Compartilhe

O Crédit Agricole teve lucro líquido de 2,04 bilhões de euros no segundo trimestre de 2023, valor 24% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira (4). A receita do banco francês teve expansão anual de 19% entre abril e junho, a 6,68 bilhões de euros. O Crédit Agricole informou também que, como grupo, assumiu 471 mil novos clientes no trimestre, e que sua subsidiária, Indosuez Wealth Management, fechou acordo para comprar uma fatia majoritária na gestora de fortunas e banco de investimento belga Degroof Petercam. Fonte: Dow Jones Newswires.

