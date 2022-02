Credicoamo alcança receita de R$ 2,25 bi em 2021

São Paulo, 24 – A Credicoamo Crédito Rural informou que a receita global da cooperativa atingiu R$ 2,25 bilhões em 2021, alta de 27,54% na comparação anual. A sobra líquida e o lucro líquido gerados pelos produtos e serviços somaram R$ 113,42 milhões; o ativo total administrado e patrimônio líquido alcançaram R$ 4,33 bilhões, incremento de 12,65% em comparação ao ano anterior, e o patrimônio líquido chegou a R$ 966,85 milhões, avanço de 13,10% ante 2020.

Ao todo, a cooperativa realizou em 2021 11.681 operações de crédito. Os números, divulgados em nota, foram aprovados nesta manhã na 32ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) da cooperativa, realizada de forma virtual e transmitida de sua sede em Campo Mourão (PR).

“Tivemos grandes desafios, que exigiram da estrutura da Credicoamo flexibilização e adequações às situações que se apresentavam, seja pela continuidade da pandemia do coronavírus ou pela frustração do milho segunda safra, e que tiveram impacto na economia, nas atividades e operações da Credicoamo”, disse no comunicado o presidente do Conselho de Administração da cooperativa, José Aroldo Gallassini.

A Credicoamo destacou, entre realizações do ano passado, o lançamento de Letra de Crédito do Agronegócio (LCA); o credenciamento junto à Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia para poder oferecer financiamento com taxas de juros equalizáveis; a abertura de três novas agências no Paraná, nos municípios de Barbosa Ferraz, Cruzmaltina e Iretama; bem como o credenciamento junto ao BNDES para operar seus programas de financiamentos.

Também no ano passado, o número de associados aumentou 10,79%, em 2.257 cooperados, totalizando 22.768 associados no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Saiba mais