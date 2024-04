Credicitrus encerrou 2023 com R$ 14,5 bilhões em ativos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/04/2024 - 8:21 Para compartilhar:

São Paulo, 17 – A maior cooperativa de crédito do Brasil, Credicitrus, encerrou o ano de 2023 com R$ 14,5 bilhões em ativos, alta de 22,6% ante 2022 e de mais de 65% em relação aos últimos dois anos. Os números foram apresentados em coletiva de imprensa, realizada na terça-feira, 16, em Bebedouro (SP), em transmissão online. As operações de crédito e Cédula de Produto Rural (CPR) alcançaram R$ 6,9 bilhões no período, expansão de R$ 32,54% nos últimos dois anos, e sobras líquidas de R$ 493,5 milhões.

As captações de R$ 10 bilhões, compostas por depósitos à vista e a prazo, somadas às aplicações em Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) e Letra de Crédito Imobiliário (LCI), tiveram crescimento de 32,5% ante 2022.

De dezembro de 2023 a março de 2024, houve alta de 4,59% nesse montante, para R$ 10,4 bilhões. No primeiro trimestre de 2024, a carteira de crédito já cresceu 4,52% ante dezembro de 2023, para R$ 7,2 bilhões.

Segundo o CEO da Credicitrus, Walmir Segatto, e o diretor de negócios, Fabio Fernandes, o grande diferencial da Credicitrus é a proximidade com seus cooperados, que atualmente são mais de 169 mil. “Não temos objetivos de ter 1 milhão de associados ou 1 bilhão de associados”, afirmou Fernandes. “Já sei que a safra do meu cooperado não vai ser boa quando começa a não ter chuvas na cidade dele”, exemplificou.

O objetivo é manter essa proximidade mesmo na relação feita por meio de plataformas digitais, reforçaram.