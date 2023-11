Crea e governo de SP firmam parceria para acelerar regularização ambiental no CAR

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2023 - 15:25 Para compartilhar:

São Paulo, 30 – O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) e o governo paulista assinaram um protocolo de intenções a fim de realizar um mutirão para acelerar a regularização dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) no Estado. Segundo nota do Crea-SP divulgada nesta quinta-feira, a perspectiva é regularizar 100 mil cadastros em 2024.

Até o momento, no âmbito do programa SP Agro, 40 mil CARs já foram aprovados em São Paulo em 2023.

A proposta em discussão prevê a capacitação dos profissionais registrados no Crea-SP que atuam no setor, por meio de eventos e visitas técnicas de aprimoramento; garantia da melhor qualidade dos serviços prestados por esses mesmos profissionais, especialmente quanto à elaboração do CAR e dos Programas de Regularização Ambiental e a busca por maior eficiência.

Para isso, tanto o Crea-SP quanto o governo estadual devem definir, nas próximas semanas, o melhor formato para a parceria, “que incluirá troca de informações operacionais, formalização de um plano de trabalho e criação de um grupo técnico”, cita o Crea-SP na nota. “O protocolo de intenções tem validade de 12 meses, período em que deve ser estabelecido o convênio ou termo de cooperação técnica para viabilização das atividades mútuas.”

