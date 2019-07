CRB vence, se distancia da zona do rebaixamento e complica o Criciúma

O CRB deu passo importante para se afastar da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro e até sonhar com o acesso. A equipe alagoana recebeu o Criciúma, no Rei Pelé, em Maceió, pela 11ª rodada, e venceu por 2 a 0.

Com a vitória, a equipe da casa chegou aos 16 pontos, ocupando a décima colocação, sete pontos acima da zona da degola. O Criciúma, que ainda briga na parte de baixo da tabela, tem 12 pontos e está na 15ª posição.

A primeira etapa teve o CRB mais presente no campo de ataque. O time da casa construía jogadas pelos dois lados do campo, sempre procurando o atacante Léo Ceará, principal referência no comando de ataque.

No lance de maior perigo antes do intervalo, aos 31 minutos, Willians Santana cruzou na cabeça do centroavante, que obrigou o goleiro Luiz a praticar bela defesa.

A segunda etapa foi mais movimentada, principalmente porque o Criciúma passou a buscar mais o ataque. O time catarinense chegou até a balançar as redes aos 27 minutos com Léo Gamalho, mas a jogada foi anulada por posição de impedimento do atacante.

No lance seguinte, no entanto, o CRB respondeu de forma fatal. Após bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para Alisson Farias, que completou para o fundo do gol e abriu o placar.

Para garantir a vitória, Willie ainda ampliou o placar aos 35 minutos. O atacante recebeu cruzamento rasteiro de Léo Ceará e tocou para as redes, dando números finais ao jogo.

O CRB volta a campo na sexta-feira, quando enfrenta o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 12ª rodada da Série B. No sábado, o Criciúma recebe o rival Figueirense, no Heriberto Hulse.

FICHA TÉCNICA:

CRB 2 X 0 CRICIÚMA

CRB – Edson Mardden; Daniel Borges, Victor Ramos, Wellington Carvalho e Bryan (Lucas Siqueira); Claudinei, Dirceu Lucas e Felipe Ferreira (Willie); Alisson Farias, Léo Ceará e Willians Santana (Hugo Sanches). Técnico: Marcelo Chamusca.

CRICIÚMA – Luiz; Marcos Vinícius, Platero, Derlan e Marlon; Liel, Bruno Cosendey (Daniel Costa) e Wesley; Vinícius, Reis (Julimar) e Léo Gamalho (Lúcio Flávio). Técnico: Gilson Kleina.

GOLS – Alisson Farias aos 28 e Willie aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Adriano Barros Carneiro (CE).

CARTÕES AMARELOS – Wellington Carvalho, Claudinei, Dirceu Lucas, Willie, Platero, Derlan e Liel.

CARTÃO VERMELHO – Liel.

RENDA – R$ 23.988,00.

PÚBLICO – 2.811 pagantes.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).