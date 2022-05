CRB vence pela primeira vez, foge do Z-4 e afunda Sampaio Corrêa na lanterna da Série B Com resultado, time assume 16ª colocação da competição





Mais uma partida movimentou o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Nesta segunda-feira (9), o CRB venceu, por 2 a 1, o Sampaio Corrêa. As equipes se enfrentaram pela 6ª rodada da competição, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Com o resultado, os alagoanos ficam fora da zona de rebaixamento, enquanto o Sampaio permanece na lanterna da competição.

Apesar de muitos erros de passes no início da partida, o CRB conseguiu se encontrar e pressionou bastante o Sampaio Corrêa. Os visitantes até chegaram a assustar com Ygor Catatau. No entanto, depois de uma boa chegada de Richard, os mandantes abriram o placar com Anselmo Ramon. Aos 17, Yago mandou para o atacante, de fora da área, pegar de primeira e marcar, de placa.

Nos minutos seguintes o jogo ficou mais equilibrado e com poucas chances criadas pelas equipes, porém o CRB ampliou pouco tempo depois. Aos 30, Richard cruzou rasteiro para Fabinho, que, livre, finalizou para o fundo das redes.

A partida voltou do intervalo mais movimentada, principalmente com o Sampaio Corrêa. Diferente da primeira etapa e sem grande poder ofensivo, o CRB se fechou defensivamente e não deixou com que os visitantes criassem. Porém, o time assustou os donos da casa com jogadas de Lucas Araújo e Ygor Catatau.

O Sampaio Corrêa seguiu buscando mudar o marcador do Rei Pelé. Apesar das investidas, a equipe parava no goleiro Diogo Silva. Dessa maneira, aos 38, a arbitragem pegou pênalti após Pimentinha ser derrubado na área. Na cobrança, Gabriel Poveda deslocou o goleiro e marcou.

FICHA TÉCNICA

CRB X SAMPAIO CORRÊA

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data e hora: 09/05/2022 – 20h (de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira(RN)

Cartões amarelos: Guilherme Romão, Gilvan e Anselmo Ramon (CRB)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Anselmo Ramon (17’/1ºT) (1-0); Fabinho (30’/1ºT) (2-0); Gabriel Poveda (40’/2ºT) (2-1)

CRB (Técnico: Marcelo Cabo)

Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan (Wellington Carvalho, aos 22’/2ºT) e Guilherme Romão; Claudinei (Rafael Longuine, aos 41’/2ºT), Yago (Marthã, aos 25’/2ºT), Maicon (Uillian Correira, aos 22’/2ºT) e Richard; Fabinho (Emerson Negueba, aos 22’/2ºT) e Anselmo Ramon.

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Léo Condé)

Luiz Daniel; Maurício (Thiago Ennes, aos 0’/2ºT), Pedro Carrerete, Nilson Júnior e João Victor (Lucas Hipólito, aos 37’/2ºT); André Luiz, Lucas Araújo (Soares, aos 28’/2ºT) e Rafael Vila (Eloir, aos 28’/2ºT); Ygor Catatau, Eron (Gabriel Poveda, aos 0’/2ºT) e Pimentinha.

