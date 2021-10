CRB vence o River-PI e se classifica para 3ª fase da Pré-Copa do Nordeste

No estádio Rei Pelé, em Maceió, em partida única válida pela segunda fase da Pré-Copa do Nordeste, o CRB venceu o River-PI pelo placar de 2 a 1 e está classificado para terceira fase da competição regional. Os gols saíram todos no primeiro tempo. Emerson Negueba, em belo gol de cabeça, abriu o marcador a favor do CRB, aos 18 minutos. Aos 19, Nilo conseguiu o empate, após cobrança de escanteio. O gol da vitória do CRB veio aos 27 minutos, após belíssima finalização de Emerson Negueba. Com a classificação, o CRB agora pega na próxima fase o Moto Club.

O jogo

COMEÇO DE JOGO COM UMA CHANCE PARA CADA LADO

Como a partida é jogo único, CRB e River-PI foram para o ataque logo no começo e cada equipe acabou criando uma boa oportunidade para inaugurar a contagem no início da partida.

Com 1 minuto de jogo, em cobrança de falta perigosa, Diogo Silva foi buscar no cantinho e salvou o time do CRB. Onze minutos depois foi a vez dos alagoanos assustarem. Após cruzamento, Junior Brandão quase marcou de cabeça, mas o goleiro Vitor Paiva fez uma defesa espetacular, porém, o jogo já estava marcado, pois o assistente já marcava impedimento.

UM GOL PARA CADA LADO

A partida seguia muito equilibrada e o gol poderia sair de qualquer lado. Os donos da casa fizeram valer o mando de campo e abriram o marcador. Após cruzamento do lado direito, Emerson Negueba foi de peixinho e conseguiu marcar um lindo gol: 1 a 0 CRB, aos 18 minutos.

Mas a vantagem do CRB não durou muito. Após cobrança de escanteio, Nilo acertou uma cabeçada fulminante e conseguiu igualar o placar a favor da equipe piauiense: 1 a 1 no estádio Rei Pelé.

CRB DESCE PARA O INTERVALO EM VANTAGEM

O gol de empate do River-PI não abateu os alagoanos. O time do CRB foi com tudo para cima do time piauiense e logo achou de novo a vantagem. Emerson Negueba recebeu belo passe em profundidade, invadiu a área e solta o “canudo” para voltar a frente no placar: 2 a 1 aos 27 minutos.

O gol deixou o fim do primeiro tempo imprevisível, pois as duas equipes criaram para marcar gols antes do jogo chegar ao intervalo. Só que os jogadores de ambas as equipes acabaram falhando na hora de balançar as redes.

SEGUNDO TEMPO

CRB JOGA FORA UMA GRANDE CHANCE

O jogo mal tinha recomeçado, mas o CRB já foi mostrar que queria resolver logo a fatura no início da etapa complementar. Aos 4 minutos, Celsinho fez grande jogada e cruzou. Livre de marcação, Júnior Brandão fez o mais difícil e cabeceou para fora.

CRB E RIVER CONTINUAM PERDENDO CHANCES

O jogo caminhava para metade final da etapa complementar, quando cada equipe criou uma boa oportunidade para marcar. Mas o goleiro Vitor Paiva, do River-PI, e a defesa do CRB não permitiram que o gol saísse.

CRB CRESCE NO FIM, CRIA CHANCES, NÃO MARCA, MAS GARANTE CLASSIFICAÇÃO

Mesmo com a vantagem no placar, o CRB não quis saber de administrar o resultado e começou a atacar o River-PI. O time alagoano conseguiu até criar boas chances para fazer o terceiro, mas não conseguiu. O time piauiense até tentou no finzinho fazer o gol de empate na base do desespero, mas o resultado acabou mesmo 2 a 1 para o CRB, que agora pega o Moto Club na próxima fase da Pré-Copa do Nordeste







