CRB vence o Brasil de Pelotas, se reabilita e encosta no G4 da Série B

Após duas rodadas, o CRB voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta terça-feira, quando recebeu o Brasil de Pelotas e ganhou por 2 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela sexta rodada. Diego Torres e Erik marcaram para os anfitriões, enquanto que Rômulo descontou para os visitantes.

O resultado foi de extrema importância ao CRB, que vinha de duas derrotas consecutivas e agora voltou a subir na classificação. O time alagoano é o sexto colocado com dez pontos ganhos – ganhou quatro posições até o encerramento dos jogos do dia. Já o Brasil de Pelotas segue com campanha muito irregular e na parte de baixo da classificação. Os gaúchos têm apenas uma vitória em seis jogos e aparecem em 15.º lugar, com cinco pontos.

Em campo, o CRB teve mais posse de bola e esteve presente boa parte do tempo no campo defensivo do Brasil de Pelotas. Contudo, o time da casa não foi efetivo e demorou e concluir em gol e ficar com a vantagem de 1 a 0 no placar antes do intervalo.

O Brasil de Pelotas assustou aos 31 minutos com Fabrício, mas aos 38 Hyuri foi derrubado na área por Leandro Camilo e o árbitro marcou pênalti. O meia argentino Diego Torres foi para a cobrança, deslocou o goleiro e inaugurou o marcador na capital alagoana.

No segundo tempo o Brasil de Pelotas assustou o CRB e empatou a partida aos 18 minutos, quando Rômulo aproveitou confusão na área e precisou finalizar duas vezes para estufar as redes do goleiro Diogo Silva.

Mas o CRB respondeu imediatamente aos 24 minutos, quando Erik arriscou finalização, a bola desviou em Ícaro e foi para nas redes. O Brasil ainda tentou pelo menos o empate, mas prevaleceu a forte marcação do time da casa para garantir mais três pontos.

O CRB volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Avaí, às 16h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC). O Brasil, no mesmo dia, mas às 19 horas, receberá a Ponte Preta no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 1 BRASIL DE PELOTAS

CRB – Diogo Silva; Celsinho, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Marthã (Claudinei), Jean Patrick (Carlos Jatobá), Reginaldo e Diego Torres (Renan Bressan); Hyuri (Vitão) e Alisson Farias (Erik). Técnico: Allan Aal.

BRASIL DE PELOTAS – Matheus Nogueira; Vidal (Thalys), Leandro Camilo (Héverton), Ícaro e Artur; Rômulo (Kevin), Bruno Matias (Wesley), Pierini e Lucas Santos; Fabrício (Matheuzinho) e Ramon. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS – Diego Torres, aos 41 minutos do primeiro tempo. Rômulo, aos 18, e Erik, aos 24

minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leonardo Sígari Zanon (PR).

CARTÕES AMARELOS – Carlos Jatobá (CRB); Leandro Camilo e Bruno Matias (Brasil de Pelotas)

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

