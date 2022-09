CRB vence em Maceió e deixa Sport longe do G-4 da Série B

Estadão Conteúdo 03/09/2022 - 19:52 Compartilhe

Com gols dos atacantes Anselmo Ramon e Fabinho, o CRB venceu o Sport por 2 a 0 neste sábado à tarde, no estádio Rei Pelé, pela 28.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time alagoano não vencia há dois jogos e agora aparece com 39 pontos. O Sport, ao contrário, buscava sua terceira vitória, porém, com a derrota, permaneceu na sexta posição, com 40 pontos, e ainda longe do G-4.







O início de jogo foi lento, com os dois times preocupados com a marcação, fazendo faltas e errando passes. Dava até a impressão de que seria um jogo muito ruim. Mas, aos poucos, o jogo fluiu e passou a ser movimentado.

O Sport parecia mais interessado e teve uma boa chance com Vagner Love, aos 19 minutos, dando susto na torcida alagoano. Mas, de repente, saiu o gol do CRB. Após cruzamento do lado direito, o atacante chegou de frente para bola e bateu de chapa, pegando o goleiro Saulo no contrapé.

Nos últimos minutos, o Sport foi ao ataque e teve duas boas chances para empatar. Aos 43 minutos, Vagner Love rolou a bola para o lado direito onde Denner soltou a bomba. A bola explodiu no travessão. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Kaíque foi lançado em velocidade pelo lado direito, invadiu a área e bateu em diagonal. Mas a bola foi para fora.

O segundo tempo começou com o Sport, de novo, no ataque. Foi quando surgiu a melhor chance para o empate. Após bola veio do lado esquerdo para Vagner Love, que sozinho na pequena área tentou bater de chapa, mas a bola tocou em sua canela e saiu.

Depois disso, prevaleceu o forte esquema de marcação do CRB. Além disso, os jogadores do Sport demonstraram cansaço, quando o CRB aproveitou e marcou o segundo gol, com Fabinho, aos 31 minutos. Ele recebeu a bola pelo lado direito, escapou da marcação e chutou de longe, de fora da área, no canto do goleiro Saulo. Depois disso, o Sport sentiu o golpe e não reagiu.

Pela 29.ª rodada, o CRB fará o clássico com o CRB, dia 10 (sábado), às 16h. O Sport vai atuar, de novo, fora de casa indo até Campinas para enfrentar a Ponte Preta, no dia 7 (quarta-feira), às 19h.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 0 SPORT

CRB – Diogo Silva; Raul Prata, Gum (Diego Ivo), Wellington Carvalho e Guilherme Romão (Guilherme Lopes); Claudinei (Jalysson), Juninho Valoura e Rafael Longuine (Bruninho); Paulinho Moccelin (Fabinho), Anselmo Ramon e Emerson Negueba. Técnico: Daniel Paulista.

SPORT – Saulo; Eduardo (Ewerthon), Fábio Alemão, Sabino e Lucas Hernández; Ronaldo Henrique, Fabinho, Giovanni (Wanderson); Denner (Labandeira), Vagner Love (Thiago Lopes) e Kayke (Gustavo Coutinho). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Anselmo Ramon, aos 22 minutos do primeiro tempo e Fabinho aos 31 minutos do segundo.

ÁRBITRO – Leandro Vuaden (RS)

CARTÕES AMARELOS – Paulinho Moccelin e Wellington Carvalho (CRB). Vagner Love, Fabinho e Fábio Alemão (Sport)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).