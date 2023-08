CRB vence e Novorizontino desperdiça a chance de voltar ao G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2023 - 20:32 Compartilhe

O Novorizontino desperdiçou a chance de retomar sua posição dentro do G-4, a zona de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro, ao ser derrotado por 1 a 0 pelo CRB, neste sábado, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 25.ª rodada. O jogo foi equilibrado, e o time paulista ainda perdeu um pênalti na parte final, quando Marlon chutou e o goleiro Diogo Silva defendeu, impedindo o empate.

Esta foi a segunda derrota consecutiva da equipe de Novo Horizonte, que na rodada passada foi surpreendido em casa pela Chapecoense, perdendo por 2 a 1. Mesmo assim, segue na briga pelo acesso, somando 42 pontos, em quinto lugar, atrás de Juventude (43), Criciúma (44), Sport (45) e Vitória (47). O CRB, invicto há seis jogos, tem 36 pontos e ocupa a 10ª posição.

Mesmo como visitante, o Novorizontino iniciou com uma marcação alta, tentando pressionar a saída de bola do CRB. Uma estratégia, em tese, não esperada por ninguém. Mas esta atitude agressiva não teve nenhuma vantagem prática, porque o time paulista não conseguiu finalizar com perigo.

A primeira grande chance de gol saiu por parte do time alagoano, aos 31 minutos, quando Lucas Lima chutou e acertou o travessão de Jordi. O gol saiu um pouco depois, aos 37 minutos, quando Hereda desceu pelo lado direito e fez o cruzamento na medida para a cabeçada de Anselmo Ramon na segunda trave. Na parte final o Novorizontino ainda tentou ir mais à frente, mas só assustou num chute de longe de Marlon que passou perto do travessão.

O Novorizontino voltou para o segundo tempo com três alterações. Rodolfo, Felipe Marques e Rômulo entraram para deixar o time mais agressivo. Na prática, porém, pouco adiantou porque o CRB manteve sua boa marcação no meio-campo, impedindo a aproximação do adversário perto de sua área.

Muito recuado, o CRB pouco foi à frente. O lance mais agudo aconteceu aos 24 minutos, quando João Paulo desceu pelo lado direito e cruzou forte para Jordi espalmar. Na sobra, Léo Pereira bateu devagar e o goleiro defendeu de novo. Mas a bola subiu e quicou em cima do travessão e saiu. Um lance incrível.

Aos 34 minutos, Rodolfo testou o goleiro Diogo Silva num chute forte e defendido em dois tempos. A melhor chance, porém, saiu aos 41 minutos num pênalti cometido por Hereda, que colocou a mão na bola dentro da área. Mas Marlon cobrou baixo e o goleiro Diogo Silva espalmou para escanteio, garantindo a vitória alagoana.

Os últimos minutos foram de pressão paulista, mas quem quase ampliou foi o CRB num chute colocado de João Paulo que bateu na trave de Jordi, aos 47 minutos.

Na 26.ª rodada, o CRB vai até Goiânia para enfrentar o Vila Nova-GO, dia 3 (domingo), às 15h45. O Novorizontino fará um duelo paulista diante do Ituano, na próxima quarta-feira (30), a partir das 19h, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 0 NOVORIZONTINO

CRB – Diogo Silva; Hereda, Ramon Menezes, Fábio Alemão e Edimar; Falcão (Auremir), Lucas Lima (Juninho Valoura) e João Paulo; Renato (Bruno Silva), Anselmo Ramon (Rômulo) e Léo Pereira (Anderson Leite). Técnico: Daniel Paulista.

NOVORIZONTINO – Jordi; Willean Lepo, Adriano Martins, Renato (Zé Mateus), Ligger e Léo Tocantins; Ricardinho (Rômulo), Marlon e Douglas Baggio (Felipe Marques); Ronaldo (Rodolfo) e Aylon (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL – Anselmo Ramon, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO – João Paulo (CRB).

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis





LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

