CRB vence Botafogo-SP em duelo direto e sai da zona de rebaixamento da Série B

O CRB conquistou uma vitória muito importante nesta quarta-feira. Em jogo remarcado da nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que não foi disputado na época já que o time alagoano estava na final da Copa do Nordeste, recebeu e venceu o Botafogo-SP, de virada, por 4 a 1, no estádio Rei Pelé e saiu da zona de rebaixamento.

Wallison abriu o placar logo no início, mas Hereda e Kleiton ainda no primeiro tempo viraram para os donos da casa. Já na segunda etapa, Anselmo Ramon, de pênalti, e Labandeira, nos acréscimos, deram números finais ao duelo.

Com o resultado, o CRB subiu 19 pontos e acabou com um jejum de vitórias que já durava duas rodadas. Além disso, abriu dois pontos da zona de rebaixamento, empurrando o próprio rival Botafogo-SP para lá, que agora é 17º colocado com 17 pontos.

O primeiro tempo foi bastante movimentado do começo ao fim. Mesmo fora de casa, o Botafogo-SP foi para cima e abriu o placar logo aos dois minutos, quando Wallison pegou a sobra de um escanteio e arriscou um chute forte, da entrada da área. A bola desviou no meio do caminho e complicou a vida de Matheus Albino, que só viu a bola entrar.

Mas não demorou para o CRB empatar. Aos 19 minutos, João Pedro serviu Hereda nas costas do zagueiro, que ficou cara a cara com o goleiro e mandou para o fundo das redes. O gol animou os donos da casa, que conseguiram chegar a virada antes mesmo do intervalo. Aos 43, Hereda encontrou Kleiton, que mesmo sem ângulo arriscou o chute e marcou um bonito gol.

Na volta do intervalo, o ritmo da partida diminuiu bastante. Mesmo assim, o CRB seguiu melhor na partida e aos 27 minutos, conseguiu marcar o terceiro gol. Kleiton invadiu a área e foi derrubado pelo zagueiro. No primeiro momento, o árbitro mandou seguir, mas depois foi acionado pelo VAR e o pênalti foi confirmado. Anselmo Ramon foi para a cobrança e não desperdiçou.

Logo após o terceiro gol, o CRB acabou ficando com um jogador a menos após a expulsão de Saímon, que levou o segundo cartão amarelo na partida. Apesar da desvantagem numérica, os donos da casa ainda marcaram mais um e fecharam o placar em 4 a 1. Aos 50 minutos, Labandeira recebeu de Mike, após bela jogada, e só teve o trabalho de completar para o gol.

Agora os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 16ª rodada da Série B. No sábado, o CRB recebe o Ituano, no estádio Rei Pelé, às 17h, enquanto no domingo, o Botafogo-SP encara o Brusque, no estádio Santa Cruz, às 18h30, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

CRB 4 X 1 BOTAFOGO-SP

CRB – Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Ryan; Falcão (Rômulo), João Pedro e Gegê (Caio César); Kleiton (Labandeira), Anselmo Ramon (Gustavo Henrique) e Léo Pereira (Mike). Técnico: Daniel Paulista.

BOTAFOGO-SP – João Carlos; Wallison (Thássio), Matheus Costa, Bernardo Schappo e Jean Victor (Carlos Manuel); João Costa, Patrick Brey (Rafael) e Fillipe Soutto (Gustavo Bochecha); Emerson Ramon, Douglas Baggio (Alex Sandro) e Alexandre Jesus. Técnico: Paulo Gomes.

GOLS – Wallison, aos dois, Hereda, aos 19 e Kleiton, aos 43 minutos do primeiro tempo. Anselmo Ramon, aos 27 e Labandeira, aos 50, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Saimon (CRB). Emerson Ramon, João Costa e Patrick Brey (Botafogo-SP).}

CARTÃO VERMELHO – Saimon (CRB).

ÁRBITRO – Hieger Túlio Cardoso (MG).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).