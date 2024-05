CRB vence a primeira na Série B e acaba com a invencibilidade da Chapecoense

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 23:43 Para compartilhar:

O CRB aproveitou o fator casa na noite desta sexta-feira, em duelo válido pela quarta rodada, para vencer pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), venceu a Chapecoense, por 2 a 0, com gols de Saimon e Anselmo Ramon.

Com o resultado, o CRB chega aos cinco pontos e aparece na parte intermediária da tabela. Antes, vinha de uma derrota na estreia – para o Novorizontino – e dois empates – Amazonas e Ceará. Já a Chapecoense viu a invencibilidade chegar ao fim e mesmo assim aparece com sete pontos. Nas três primeiras rodadas, venceu Ituano e Guarani e empatou com o América-MG.

O primeiro tempo teve o domínio do CRB, que conseguiu construir a vitória antes do intervalo. Aos 18 minutos, Gegê bateu falta na área, Rômulo desviou no primeiro pau e Saimon apareceu na segunda trave para cabecear para o fundo das redes.

A resposta da Chapecoense veio aos 36 minutos, quando Marcinho acertou uma bola no travessão. Mas, aos 43, o CRB marcou mais um. Labandeira roubou a bola, invadiu a área e foi derrubado pelo zagueiro. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Anselmo Ramon foi para a cobrança e não desperdiçou.

Na volta para o segundo tempo, o duelo seguiu movimentado e aos 18, Gegê teve a chance de ampliar para o CRB, mas mesmo de frente para o gol, pegou mal na bola e chutou para fora. Aos 24, a Chapecoense assustou com Rômulo, em um chute de longa distância, que obrigou Matheus Albino se esticar inteiro para afastar.

Mas, nos minutos finais, o CRB voltou a se impor para controlar a vitória e acumulou chances. A melhor veio aos 38 minutos. Depois de um escanteio batido na área, Willian Formiga subiu sozinho, mas mandou para fora. Por isso, o duelo terminou mesmo com a vitória por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo já na próxima terça-feira para a disputa da quinta rodada da Série B. O CRB visita o Avaí, no estádio da Ressacada, às 19h. Mais tarde, às 21h30, a Chapecoense encara o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 0 CHAPECOENSE

CRB – Matheus Albino; Hereda (Matheus Ribeiro), Fábio Alemão, Saimon e Willian Formiga; Falcão, Rômulo (Caio César) e Gegê; Labandeira (Mike), Léo Pereira (João Pedro) e Anselmo Ramon (João Neto). Técnico: Daniel Paulista.

CHAPECOENSE – Matheus Cavichioli; Marcelinho (JP Galvão), Eduardo Doma, Bruno Leonardo e Mancha (Marlone); Foguinho, Rafael Caldeira (Régis Tossati) e Giovanni Augusto; Thomás (Maílton), Marcinho (Rômulo) e Mário Sérgio. Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Saimon, aos 18, e Anselmo Ramon, aos 41 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Hereda, Saimon, Léo Pereira e Gegê (CRB) e Giovanni Augusto e Marcelinho (Chapecoense).

ÁRBITRO – Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).